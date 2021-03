CATANIA – PALERMO: probabili formazioni, ballottaggio Golfo-Di Piazza in avanti?

Ipotesi di formazione per il derby Catania-Palermo, valevole per la 28ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma questa sera allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 20:30.

Mister Raffaele (che non ha tenuto la tradizionale conferenza pre-gara), avendo ritrovato Sales dopo il turno di squalifica dovrebbe riproporre la difesa a tre. Nel probabile 3-4-3 di partenza, davanti al portiere Confente agirebbero Sales, Claiton e Silvestri; Calapai, Dall’Oglio, Welbeck e Pinto verrebbero impiegati a centrocampo e in avanti Russotto, Sarao e Golfo, quest’ultimo in ballottaggio con Di Piazza per una maglia da titolare. Assenti Martinez, Piccolo, Tonucci e Zanchi.

Al posto dell’esonerato Boscaglia sulla panchina rosanero andrà il suo vice Giacomo Filippi, il quale non dovrebbe ritoccare l’abituale canovaccio tattico. Il modulo sarà il 4-3-2-1 con i seguenti interpreti: Pelagotti a protezione dei legni, Accardi, Somma, Marconi e Crivello a comporre la linea difensiva, De Rose, Martin e Santana in mediana con Silipo e Floriano (o Valente) collocati alle spalle di Lucca. Assenti gli squalificati Almici, Odjer e Saraniti, la lista degli indisponibili vede anche Corrado, Doda, Lancini e Kanoute.

Direzione di gara affidata al signor Marcenaro della sezione AIA di Genova, il quale sarà affiancato dagli assistenti Ceccon di Lovere e Cataldo di Bergamo e dal IV ufficiale Cosso di Reggio Calabria. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 257 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

