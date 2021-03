L’EDITORIALE DEL LUNEDÌ – Per Stefania…

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

È andata in archivio una settimana di tristezza e di dolore per chiunque abbia a cuore le sorti del Calcio Catania e sia venuto a conoscenza della prematura scomparsa di Stefania Sberna, storica speaker rossazzurra e giornalista catanese. Non è facile per nessuno, tanto meno per chi scrive, affrontare argomenti di calcio dopo ciò che è successo. Ma a noi piace pensare che la vittoria per 2-0 maturata in trasferta contro la Cavese sia stato il giusto modo per onorare la memoria di Stefania. E così ogni settimana ci sarà una motivazione in più per muovere una guerra sportiva fino alla fine al cospetto di qualsiasi avversario.

Il Catania di mister Baldini fa due su due, mostrando idee e gioco, in particolare con un positivo Maldonado a suo agio nel 4-3-3. A segno Giosa, quanto gli serviva il goal, e Dall’Oglio. Finale di stagione con prospettiva playoff visti ancora con scetticismo pensando ai risultati degli scontri diretti che hanno preceduto il cambio della guida tecnica. Le restanti gare valide per la regular season valgono quale banco di prova e vetrina per diversi giocatori e per oleare i meccanismi del gioco di squadra secondo i parametri del nuovo mister. A Catania tutti con i piedi per terra, ma tutti pretendono tanta voglia e che venga compreso quanto sia imperante combattere. Anche… Per Stefania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***