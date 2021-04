VERSO CATANZARO – CATANIA: formazione, quali cambiamenti rispetto all’undici di domenica scorsa?

Non si prevedono grossi cambiamenti nell’undici rossazzurro di partenza. In vista di Catanzaro-Catania, mister Baldini dovrà per forza di cose adoperarsi per la sostituzione dello squalificato Welbeck. Izco o Rosaia al suo posto. In vantaggio appare il secondo, visto che l’argentino non è ancora al 100% ma lo staff valuterà con attenzione le sue condizioni nei prossimi giorni. Figureranno tra i convocati, ma non scenderanno in campo, Piccolo e Sarao mentre continua a lavorare con il gruppo Silvestri. Vedremo se prenderà il posto di uno dei due centrali di difesa (Claiton?) o partirà dalla panchina. In avanti è lotta a tre per una maglia da titolare tra Reginaldo, Manneh e Golfo con le probabili riconferme di Di Piazza e Russotto nel tridente offensivo.

