PIPPO BAUDO: “SuperLega? Meglio Juve-Catania che Juve-Real”

A proposito della nascita della SuperLega, il volto storico della tv Pippo Baudo si dice palesemente contrario malgrado la sua fede calcistica juventina, ai microfoni dell’AdnKronos:

“La legge del più forte: ci sarebbe pochissimo di spirito sportivo e tanto di supremazia nobiliare. A me piace vedere giocare la Juve con tutte le squadre e per me è stato più appassionante vedere Juventus-Catania che Juventus-Real Madrid. E poi, in tal modo, sarebbero stati esclusi in passato da questa Superlega il Napoli di Maradona o la Roma di Totti… una vera fetenzia”.

