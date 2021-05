CALCIO IN PROVINCIA: Acireale ko, il Giarre vola. Giannaula non basta all’Aci Sant’Antonio per vincere

Dando uno sguardo al calcio della provincia di Catania, in Serie D si registra la sconfitta dell’Acireale a Licata. I padroni di casa riescono ad imporsi con il risultato di 1-0, per effetto del gol siglato da Civilleri nel finale. Da segnalare l’espulsione dell’ex rossazzurro Pozzebon dopo appena 30 secondi per un fallo a palla lontana su Maltese. Biancavilla e Paternò, invece, preparano l’atteso derby di domenica. Gara speciale per il tecnico biancavillese Orazio Pidatella, avendo allenato e giocato diverse volte a Paternò.

Scendendo di categoria, in Eccellenza vola il Giarre che travolge l’Acicatena in trasferta grazie alla doppietta di Famà ed alla rete di Agudiak per il definitivo 0-3. A Barcellona Pozzo di Gotto, invece, il solito Giannaula mette a segno due gol ma non sono sufficiente per incamerare i tre punti al cospetto dell’Igea Virtus. Carrello e Biondo (su rigore) in rete per la formazione barcellonese. Il Mascalucia San Pio, infine, sconfitto nettamente dalla Virtus Ispica fuori casa. Il penalty trasformato da Valenti rende meno amaro il pesantissimo ko per 5-1 subito. Di Achaval (tripletta), Drago e Tiralongo le marcature della Virtus.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Acr Messina 59 FC Messina 55 Gelbison 53 Acireale 44 San Luca 44 Dattilo 39 Biancavilla 38 Rotonda 38 Licata 35 Santa Maria 33 Paternò 31 Troina 31 Cittanova 30 Castrovillari 30 Sant’Agata 28 Rende 27 Marina di Ragusa 23 Roccella 15

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Giarre 25 Siracusa 21 Jonica 16 Igea 16 Aci S. Antonio 13 Carlentini 12 Enna 11 Ragusa 11 Virtus Ispica 10 Atletico Catania 10 Palazzolo 7 Mascalucia San Pio X 3 Acicatena 3

