TRA ISCRIZIONE E FUTURO: avanti passo dopo passo. Catania ad un mese esatto dalla scadenza principale

Entro il 28 giugno scade il termine per presentare la la domanda di ammissione al campionato, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale versando la tassa di iscrizione e fornendo la fideiussione dell’importo di euro 350.000,00. Complessivamente la somma necessaria per iscrivere il Catania è di circa 3 milioni comprensiva del pagamento degli stipendi. Poi, nel corso della stagione, si registrerebbero costi fissi di gestione di almeno 4.5/5 milioni. E ci sono i debiti pregressi. Insomma, situazione non semplice e cammino tortuoso verso la tappa principale. La salvezza della matricola 11700 non basterebbe, in assenza di un piano industriale di rilancio del Calcio Catania.

Intanto si avvicina la prima rilevante scadenza legata all’indicatore di Patrimonializzazione (P/A), onde evitare d’incappare in penalizzazioni di punti in classifica. La sensazione è che solamente una volta formalizzata l’iscrizione al torneo di Serie C 2021/22 le interlocuzioni avviate con potenziali investitori possano concretizzarsi nei fatti che tutti auspicano. Ma il Catania è anche pronto a ricevere aiuti finanziari sotto forma di sponsorizzazioni per supportare la Sigi nel percorso di ricerca della salvezza e del rilancio del club. La corsa contro il tempo è iniziata. I tifosi hanno lanciato un messaggio, ognuno faccia la propria parte per garantire un presente ed un futuro all’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***