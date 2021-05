SERIE C: playoff, il Cesena dell’ex Catania Bortolussi passa il turno

Cesena batte Mantova 2-1 nella prima gara disputata nell’edizione 2021 dei playoff di Serie C. I bianconeri riescono ad imporsi tra le mura amiche, staccando per il pass per il turno successivo della competizione. Al 30′ l’ex attaccante del Catania Bortolussi, bomber cesenate e capocannoniere del girone B (nella foto), sblocca il risultato. Qualche minuto più tardi Caturano consente al Cesena di raddoppiare. Poco prima dell’intervallo i virgiliani accorciano le distanze con Ganz. Nel corso della ripresa il risultato non cambia, fino ad arrivare al triplice fischio dopo la concessione di 5′ di recupero. Prestazione quasi perfetta della squadra guidata da William Viali, mentre finisce qui il percorso del Mantova di mister Emanuele Troise.

