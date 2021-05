SIGI: “Assemblea dei soci, qualsiasi comunicazione verrà data martedì”

Nota ufficio stampa Futura Production – Sigi

Riunione oggi dei soci Sigi a Torre del Grifo per conoscere e ragionare sulla nuova offerta presentata dal Gruppo Tacopina. Qualsiasi comunicazione in merito verrà data martedì in conferenza stampa a Torre del Grifo, per fare in modo che tutto l’ambiente sia concentrato solo ed esclusivamente sulla partita di domani contro il Foggia. Nessun mistero sull’assenza di Gaetano Nicolosi che è dovuto andare via prima dall’assemblea per motivi familiari, ma ha comunque lasciato la delega ad un altro socio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***