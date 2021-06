CALCIO A 5 – Meta Catania ko in finale, Biagianti: “Grazie ragazzi, è stato emozionante”

Non riesce l’impresa alla Meta Catania Bricocity. Italservice Pesaro, dopo il pesante 7-1 inflitto in gara 1 tra mille polemiche per un rinvio di tre ore a causa di un incendio in una cabina elettrica nei pressi del PalaNinoPizza (incontro disputato alle 23.30), ha vinto anche a Catania con il risultato di 3-2. Non bastano le reti di Josiko e Baisel. Lo scudetto va a Pesaro, ma la squadra in cui milita l’ex centrocampista del Calcio Catania Marco Biagianti merita solo applausi per la stagione disputata, laureandosi vice Campione d’Italia.

Lo stesso Biagianti, sui social, ha scritto: “Grazie ragazzi, è stato uno dei percorsi più belli ed emozionanti della mia vita”. Parole che ha ricevuto diversi commenti, in particolare dai compagni di squadra. Ad esempio il talentuoso spagnolo “Josiko” Gonzalez (“Grazie per insegnarci cosa è il lavoro e l’umiltà, grazie per la persona che sei, grazie per questo bello anno, e soprattutto grazie per la tua professionalità ed amicizia che mi porterò per sempre! Ti voglio bene”), l’argentino Thomas Baisel (“Grazie a te marcuccio. Hai dimostrato essere un professionalista vero, dal primo giorno all’ultimo. Sei grande boludoooo e vagabundooo“) e Carmelo Musumeci (“Che onore aver condiviso lo spogliatoio con il CAPITANO, sei di un’altro pianeta ti voglio bene”). A conferma di quanto Biagianti abbia lasciato il segno all’interno di un gruppo importante.

