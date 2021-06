EX ROSSAZZURRI: il baby Lorenzo Di Stefano incanta la Sampdoria Primavera

Tra Under 17, Under 18 e Primavera, l’attaccante catanese Lorenzo Di Stefano continua a mettersi in grande evidenza nelle giovanili della Sampdoria. Classe 2002, il ragazzo cresciuto calcisticamente a Catania e ceduto anni fa dalla società rossazzurra ha segnato oltre 20 gol in blucerchiato. In questi giorni la redazione di mondoprimavera.com ha stilando una speciale Top 11 inserendo lo stesso Di Stefano, autore del gol-vittoria contro il Cagliari, tra i giovani che si sono messi maggiormente in evidenza nel campionato Primavera 1 relativamente alla 28/a giornata. “Gol da tre punti per il centravanti della squadra blucerchiata – si legge – Dopo un primo tempo difficile, nella ripresa torna nella sua posizione prediletta e va più volte vicino al bersaglio grosso, trovando nel finale di gara il gol che vale la vittoria della Samp”.

Qualche anno l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco si espresse in questi termini sulla formula del trasferimento, ai microfoni di sampdorianews.net: “Si tratta di un’operazione a titolo definitivo, è prevista una percentuale a favore del Catania sull’eventuale successiva rivendita ma la Sampdoria ha la possibilità di chiudere tutto entro un triennio. Ciò significa che è stata inserita una postilla che consente al club blucerchiato di riscattare integralmente tale percentuale attualmente a nostro favore entro tre anni. Una clausola interessante che verrà esercitata se la Sampdoria assistesse ad un rendimento davvero importante del ragazzo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***