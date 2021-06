GIOVANILI CATANIA – Marchese (all. Primavera): “Stagione positiva. Molti nostri giovani presto in prima squadra”

Nota stampa Calcio Catania

Al termine della gara con il Bisceglie, ultimo impegno stagionale per la Primavera del Catania, l’allenatore dei giovani rossazzurri Giovanni Marchese commenta: “La vittoria è meritata, nel primo tempo eravamo un po’ sotto tono ma al rientro in campo, dopo l’intervallo, i ragazzi hanno mostrato più “cattiveria”, la giusta lucidità e una gran voglia di vincere. Siamo cresciuti nel corso della gara collezionando tante occasioni e infine abbiamo trovato il gol. I ragazzi si sono spesi al massimo per cercare di migliorare la classifica e il piazzamento finale evidenzia i meriti di un gruppo molto giovane ma infine molto vicino alle squadre più esperte. È stata una stagione positiva, i nostri giovani sono cresciuti sul piano tecnico, tattico e caratteriale, migliorando anche sotto l’aspetto della cultura del lavoro: ne sono fiero e sono soddisfatto di tutti. Ringrazio la società, che ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di allenare questo gruppo, e tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco con entusiasmo, garantendomi un prezioso supporto. Siamo sicuri che presto vedremo molti nostri giovani calciatori vestire la maglia della prima squadra, questa è la visione nuova e concreta della società”.

