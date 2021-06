MERCATO – Mastalli: a lungo obiettivo del Catania, il Bari riflette

Per anni il Catania ha tenuto in considerazione la possibilità di reperire sul mercato il centrocampista Alessandro Mastalli. Figlio del noto ex rossazzurro Ennio, Mastalli è reduce da una stagione difficile soprattutto a causa di problemi di natura fisica ma ha tanta voglia di ripartire. Si appresta a lasciare la Juve Stabia e non mancano i club che riflettono su di lui nella sessione estiva del calciomercato. Ad esempio il Bari, secondo quanto riportano i colleghi di tuttobari.com. In primis il Direttore Sportivo biancorosso Ciro Polito, che ben conosce il ragazzo dai tempi di Castellammare. Le qualità del ragazzo non si discutono, sicuramente l’ipotesi di prenderlo a costo zero rappresenta una ghiotta opportunità.

