SERIE C: girone C, indiscrezioni e movimenti di mercato negli ultimi giorni

Buone possibilità di rinnovo tra Bubacarr Marong e il Palermo (fonte tuttomercatoweb.com), mentre Sassuolo, Bologna e Udinese gradiscono il profilo di Lorenzo Lucca (fonte Corriere dello Sport), contrattualmente legato ai siciliani fino al 2024. Il nome nuovo per la fascia rosanero è Abdoul Guiebre del Monopoli (fonte tifosipalermo.it). Non mancano i corteggiatori sul mercato per Giovanni Volpe, classe 2002 attualmente in forza al Potenza. In particolare si segnala il Monza sulle tracce del ragazzo (fonte monza-news.it). Sempre tra le file del Potenza, Rosario Bucolo profilo considerato da Turris, Monopoli e Paganese (fonte tuttoc.com).

Sono pronte a dividersi le strade tra Mirko Carretta ed il Cosenza. In Serie B ci sarebbero i sondaggi di Pisa, Frosinone e del già citato Monza (fonte tuttomercatoweb.com) mentre in C lo tiene d’occhio il retrocesso Pescara (fonte tuttoc.com). Potrebbe lasciare Cosenza anche il difensore Andrea Tiritiello (fonte Gazzetta del Sud). Al Bari piace molto l’estremo difensore della Salernitana Alessandro Micai (fonte tuttosalernitana.com) e, a centrocampo, valuta l’ex Juve Stabia Giacomo Calò, reduce dal prestito al Pordenone ma di proprietà del Genoa (fonte tuttobari.com). La Viterbese, dopo avere chiuso per Emilio Volpicelli, potrebbe definire una tripla operazione con il Frosinone: Michele Volpe, Andrea Errico e Riccardo Baroni (fonte tuttoc.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***