STAMPA EMILIANA: Tacopina non vuole perdere tempo, entro venti giorni torna a Ferrara

Novità sul fronte Tacopina-SPAL. Dopo il duro comunicato emesso nei confronti del Catania, l’avvocato italo-americano ha formulato la prima offerta alla società ferrarese. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la SPAL ha chiaramente aperto alla possibilità di cedere la società, ma non ha alcuna intenzione di svenderla. Si tratta quindi di capire se l’offerta formulata da Tacopina coincide – o quantomeno si avvicina – con la richiesta di Francesco e Simone Colombarini. In questi casi, è difficile sbilanciarsi sulla tempistica dell’eventuale fumata bianca. Anche perché non si può escludere che la prima proposta possa venire rifiutata, aspettandone un’altra più in linea con la valutazione della proprietà. Non resta che attendere, però Tacopina non vuole perdere tempo. Anzi, avrebbe già organizzato il prossimo viaggio nel nostro Paese. Entro una ventina di giorni infatti l’avvocato tornerà a Ferrara.

