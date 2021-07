CATANIA 2021-22: da Calapai a Dall’Oglio, i siciliani presenti attualmente in rosa

Se durante gli anni d’oro della Serie A la terra promessa del Calcio Catania era l’Argentina, nel momento più oscuro dei suoi 75 anni di storia la società rossazzurra si è invece affidata spesso all’orgoglio siciliano; sono stati infatti parecchi i conterranei che hanno indossato la casacca dell’Elefante durante questi anni infernali di Serie C: dai palermitani Di Piazza e Golfo al messinese Rizzo passando poi per i figli del vulcano Pecorino, Biondi, Bucolo, ecc.

Il partito degli “isolani” sarà ben nutrito anche per l’annata 2021/22, a meno che le strategie di mercato non vadano verso altre direzioni nelle prossime settimane. Al momento figurano tra i convocati per il ritiro di Torre del Grifo vari interpreti chiamati a difendere con orgoglio e grinta la maglia del Catania. Tra questi spiccano Dall’Oglio e Calapai che, se confermati in rosa, garantiscono qualità e la giusta dose d’esperienza. Il più “anziano” è il neo acquisto Stancampiano, portiere palermitano espressamente richiesto da mister Baldini che lo ha avuto diverse volte con sè in carriera, ultima delle quali a Trapani qualche anno addietro. C’è curiosità attorno ai rientranti dal prestito: Noce (Potenza), Frisenna (Licata) e Panebianco (FC Messina). Altri sono reduci da una stagione proficua nelle giovanili rossazzurre, vedi i promettenti Le Mura, Russo e Tropea. Il portiere Borriello ha addirittura 16 anni e ancora tantissima strada davanti a sè.

Di seguito la lista, ruolo per ruolo, dei siciliani convocati per il ritiro prestagionale:

Calciatori Ruolo Età Giuseppe Stancampiano Portiere 34 Francesco Borriello Portiere 16 Mario Noce Difensore Centrale 21 Salvatore Simone Pino Difensore Centrale 19 Antonio Panebianco Terzino Sinistro 20 Luca Calapai Terzino Destro 28 Jacopo Dall’Oglio Centrocampista Centrale 29 Giulio Frisenna Centrocampista Centrale/Esterno 19 Salvatore Le Mura Centrocampista Centrale 18 Flavio Russo Punta Centrale/Ala 17 Lorenzo Tropea Ala/Seconda Punta 17

