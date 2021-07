EX ROSSAZZURRI: Gianni Vio arma in più dell’Italia

Continua il sogno del centrocampista Matteo Pessina e di Fausto Salsano a Euro 2020, con l’Italia approdata in finale dove affronterà l’Inghilterra. Il primo fece parte della rosa del Catania che ottenne la salvezza in extremis in Lega Pro nel 2016 con una sola presenza contro l’Ischia; il secondo, attuale assistente del C.T. Mancini, fu il vice di Pietro Vierchowod a Catania dal 18 dicembre 2001 al 22 aprile 2002. Nello staff di Roberto Mancini però c’è un altro volto ben noto ai tifosi rossazzurri. Risponde al nome di Gianni Vio, che si rivelò una risorsa preziosissima all’interno dello staff tecnico di Walter Zenga a Catania, quando i rossazzurri militavano in Serie A. Oggi Vio è la vera arma in più dell’Italia, in quanto si conferma specialista nella preparazione dei calci piazzati, per cui conta quasi 4.400 schemi. Originariamente impiegato bancario, è stato lanciato nel grande calcio dal già citato Zenga e, dopo aver collaborato con numerosi club, ha ricevuto la chiamata di Mancini, mostrando la bontà del suo lavoro anche in Nazionale.

