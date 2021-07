LINEA ORO SPORT – NIKE: nei prossimi giorni la presentazione della partnership

“Abbiamo voluto fortemente questa partnership che ci consentirà di rinnovare l’immagine del club, incrementare offerta e assortimento all’interno dei Catania Point e predisporre a beneficio dei tifosi rossazzurri rilevanti novità in termini di merchandising ed e-commerce: un nuovo impulso alle vendite online dei nostri prodotti ufficiali è semplicemente fondamentale”. Con queste parole, nei giorni scorsi, l’Amministratore Unico del Calcio Catania Nico Le Mura ha ufficializzato la nuova sponsorizzazione tecnica con Nike e Linea Oro Sport. Ne è nato un botta e risposta di comunicati stampa con lo sponsor Givova che, invece, asserisce la mancata cessazione del rapporto annunciando che le magliette verranno comunque consegnate nei prossimi giorni. Le polemiche, insomma, non mancano anche con riferimento alla partnership attuale. Una vicenda, anche questa, destinata a discutersi sul piano giudiziario. Al di là delle perplessità di Givova, il Catania va avanti per la sua strada e, nel corso del ritiro pre-campionato, presenterà l’accordo con Linea Oro Sport per la fornitura dell’abbigliamento tecnico Nike a beneficio di tutte le squadre rossazzurre.

