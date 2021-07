MERCATO: Kresic lascia l’Italia, Catania ancora su Russini. Izco riflette

Ex obiettivo di mercato del Catania, il difensore di proprietà dell’Atalanta Anton Kresic lascia il club nerazzurro e l’Italia, tornando in Croazia. Nelle ultime due stagioni al Padova, adesso Kresic sposa il progetto Rijeka. Niente Catania, dunque, per un profilo che già nella precedente sessione di mercato aveva destato l’interesse del club rossazzurro. La società dell’Elefante, comunque, continua a sondare il mercato in tutti i settori del campo. Il nome di Marco Moscati adesso è più che un’idea per il centrocampo, mentre prosegue la trattativa con Matteo Mandorlini. Per il reparto offensivo resta valido il gradimento nei confronti di Andrea Magrassi, mentre vi abbiamo già parlato dei costi molto elevati relativi ad un’eventuale operazione per la punta ex Perugia Michele Vano. Etnei ancora sulle tracce dell’esterno offensivo Simone Russini, che piace dallo scorso anno ma, adesso, bisogna trattare esclusivamente con il giocatore visto che il vincolo con il Cesena è scaduto. Mariano Izco, invece, deciderà nelle prossime ore se firmare un nuovo accordo annuale da calciatore oppure ricoprire un ruolo dirigenziale o lavorare nello staff tecnico.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***