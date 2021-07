MERCATO: interesse concreto per Mandorlini e Moscati

Attese risposte in merito alle offerte formulate per i centrocampisti Matteo Mandorlini e Marco Moscati. Il Catania prova a tesserare entrambi i giocatori svincolati. Mandorlini, dopo diverse stagioni, ha lasciato Padova e valuta la possibilità di spostarsi per la prima volta in carriera al Sud. Si registrano, però, anche richieste provenienti da club del Nord. Il calciatore classe 1988 nativo di Como prende tempo. Ancora più stuzzicante per la società rossazzurra sarebbe, tuttavia, l’ingaggio di Moscati. Come anticipato da TuttoCalcioCatania.com piace il profilo di quest’ultimo che, dopo non avere rinnovato il contratto con il neo promosso Perugia, cerca sistemazione. Sotto l’Etna ritroverebbe mister Francesco Baldini, che lo allenò a Trapani qualche anno fa.

