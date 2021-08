MERCATO: a rischio anche la permanenza di Dall’Oglio, Palermo vigile

L’incerta situazione societaria del Catania rappresenta un momento di particolare attenzione per i club potenzialmente interessati a giocatori rossazzurri che potrebbero essere acquisiti a condizioni vantaggiose. Vi abbiamo, ad esempio, riferito qualche giorno fa del rinnovato interesse del Lecco per Manuel Sarao, in qualche modo confermato dallo stesso presidente onorario bluceleste Di Nunno. La storia pubblicata su ‘Instagram’ da Luis Maldonado lascia intuire che, da incedibile, il centrocampista si avvicina al Trento. E altri pezzi pregiati all’interno della rosa del Catania potrebbero fare le valigie. Attenzione a Jacopo Dall’Oglio, sulle cui tracce si è messo il Palermo da qualche tempo. Una strada che sembrava difficile da percorrere, alla luce degli ultimi eventi potrebbe diventare molto più agevole per i rosanero, in cerca di validi rinforzi per la mediana del campo.

