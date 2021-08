VERSO MONOPOLI – CATANIA: poteva essere la sfida del grande ex biancoverde Sarao…

34 partite collezionando 9 gol e 3 assist: al Monopoli ha vissuto una delle stagioni più proficue in carriera. Parliamo di Manuel Sarao, attaccante che si è trasferito poco tempo fa al Gubbio dopo avere trovato l’accordo col Catania per la risoluzione del contratto. Quella in programma sabato sera allo stadio “Vito Simone Veneziani” sarebbe potuta essere una sfida dal sapore particolarissimo per Sarao che a Monopoli ha lasciato un buon ricordo, contribuendo in maniera significativa al sesto posto finale ottenuto dai pugliesi nel girone C di Serie C 2017/18. L’attaccante si è fatto ben volere dalla piazza biancoverde, che ne ha apprezzato doti tecniche ed umane: “Quando era in giornata il fiato sul collo agli avversari lo faceva sentire eccome. Le sue performance restano indelebili nei ricordi dei tifosi”, così disse ai nostri microfoni lo scorso anno il collega di Monopoli Filippo Rattile.

===>>> Pinto e gli altri ex attuali dell’incontro

