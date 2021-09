BARI: i convocati per Catania, Mazzotta c’è

L’allenatore del Bari Michele Mignani si prepara a far visita al Catania in occasione della quarta giornata del girone C in programma domenica 19 settembre, a partire dalle ore 14:30, sul terreno del ‘Massimino’. Regolarmente a disposizione gli ex rossazzurri Antenucci e Mazzotta, in fase di pieno recupero Nicola Citro che salta, invece, la trasferta etnea insieme con i tre fuori lista Semenzato, Bolzoni e De Risio.

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D’ERRICO, 20.LOLLO, 21.DI GENNARO, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 30.MARRAS, 88.PAPONI

