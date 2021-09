EX ROSSAZZURRI: primi gol in Svizzera per Beleck

Dopo essersi trasferito da Catania per scadenza di contratto lo scorso anno, senza lasciare il segno, l’attaccante Steve Leo Beleck ripartì dalla seconda divisione rumena, firmando un accordo di un anno col Petrolul Ploiești – formazione in cui militava anche l’ex rossazzurro Amidu Salifu – e rinnovo automatico in caso di promozione nel massimo campionato. L’avventura non si rivelò proficua per il ragazzo, che da luglio indossa la casacca dell’Yverdon, formazione iscritta al campionato di Serie B svizzero. Due settimane fa ha siglato i primi due gol nella Coppa nazionale con la sua nuova squadra, partecipando al 12-0 inflitto al malcapitato Seuzach, formazione svizzera di quinto livello. Beleck, transitato nel settore giovanile della Fiorentina, in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Crotone, Mantova, Rieti e Catania.

