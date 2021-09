MERCATO: Catania, interesse poco convinto per Sueva che è rimasto a Cosenza

Alla fine il rinforzo per l’attacco rossazzurro è stato individuato nel profilo di Luca Moro, prelevato in prestito secco dal Padova. Nelle ore che hanno preceduto il tesseramento di Moro, tuttavia, il Catania ha sondato diversi giocatori. Tra questi, King Udoh (per il quale l’Olbia ha chiesto una cifra spropositata) e Gianluigi Sueva. Con quest’ultimo c’è stata una trattativa iniziata con il Cosenza proprietario del cartellino il 31 agosto, ma l’interesse da parte del Catania non è stato poi così convinto e, pertanto, i calabresi hanno valutato altre piste. Fermana, Lucchese ed Imolese si sono sfidate per assicuarsi il giocatore, ma al gong non ha trovato nessun accordo e, dunque, proverà a giocarsi le sue carte in Serie B con il Cosenza.

