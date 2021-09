VERSO CATANIA-BARI: i rossazzurri si giocheranno le proprie carte, Mignani predica calma

Il bel gioco si vede, l’impegno e l’abnegazione tattica di certo non manca, tuttavia servono gol e punti affinché non venga vanificato il buon lavoro svolto sin qui. Il Catania dei giovani è atteso domenica da un duro banco di prova chiamato Bari, squadra costruita per navigare ai vertici della graduatoria e tentare l’agognato salto in Serie B. La concorrenza ai pugliesi appare folta ed agguerrita, per di più la nuova guida tecnica Michele Mignani deve ancora trovare la quadra e amalgamare i tanti volti nuovi del mercato estivo.

Ancora una volta la proprietà De Laurentiis non ha lesinato sforzi al fine di riportare lo storico sodalizio pugliese nel calcio che conta e così i vari Di Gennaro, Terranova, Paponi, Botta, D’Errico, Gigliotti, Mazzotta e Pucino si sono aggiunti ad un’intelaiatura di squadra già di per sé eccelsa per la categoria. Mister Mignani, il quale torna da avversario al “Massimino” a distanza di tre anni, per il momento predica calma e mette in guardia i suoi dalla pericolosità offensiva di un Catania tanto bello quanto sfortunato.

Al di la dell’esito finale, l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia in quel di Catanzaro ha fornito preziose indicazioni che potrebbero tornare utili nell’immediato futuro. Sala ha dimostrato affidabilità tra i pali, Ropolo si è ben disimpegnato al centro della retroguardia, Albertini e Zanchi hanno confermato di essere ben più di due onesti rincalzi, la linea verde a centrocampo sta pagando e in avanti Piccolo ha mostrato confortanti progressi in vista di un impiego sempre maggiore. Staremo a vedere se effettivamente Baldini mescolerà le carte oppure confermerà gli uomini più utilizzati in campionato. Di certo il Catania proverà a giocarsi le proprie chance pur al cospetto di una squadra formata da giocatori più esperti e sulla carta tecnicamente più dotati.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***