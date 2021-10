BOCCATA D’OSSIGENO: primo successo esterno in campionato. Difesa più sicura con Claiton, garanzia Moro

Nel momento più delicato, ecco la zampata di Luca Moro che vale i tre punti. Un calcio di rigore trasformato impeccabilmente dalla giovane promessa rossazzurra che, con una calma olimpica, ha spiazzato il portiere del Picerno regalando finalmente una gioia al Catania e ai suoi tifosi. Una trentina i sostenitori rossazzurri presenti sugli spalti del “Donato Curcio”, di cui più di 15 appartenenti a gruppi ultras della Curva Nord Catania. Hanno fatto festa anche loro per un successo meritato. Il Catania si regala una vittoria che scaccia la crisi, dà un pò di serenità all’ambiente ed è arrivata con la grinta, la determinazione e la compattezza invocate sui social nei giorni scorsi da Freddi Greco e Luca Moro, entrambi tra i migliori in campo a Picerno.

I lucani giocavano la gara d’esordio nel loro stadio, avevano pertanto la voglia di conquistare un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Il Catania però ha fatto da guastafeste, vincendo una gara che consente all’Elefante di salire a quota 7 punti in classifica. Si tratta del secondo successo (primo esterno) in questo campionato che, peraltro, coincide con il mantenimento della porta inviolata. Segno che il reparto difensivo ha dato convicenti segnali di ripresa con il ritorno dal 1′ dell’esperto Claiton, che ha guidato agevolmente il pacchetto centrale (bene anche Sala, ndr). Qualcosa da rivedere ancora a centrocampo dove Maldonado continua a faticare, mentre spiccano la grinta e il dinamismo del già citato Greco. Un ragazzo che non lesina energie, dà sportivamente battaglia facendo da collante tra centrocampo e attacco con qualità, capacidà d’inserimento e corsa.

In avanti, invece, gli esterni hanno disputato una prova volenterosa ma senza incidere più di tanto. Servierebbe maggiore cattiveria e decisione in zona gol da parte loro. In compenso Moro – autore del suo quarto centro stagionale – conferma la propria verve in fase realizzativa, rivelandosi imprescindibile negli schemi di Baldini. Con un Moro così è davvero dura per Sipos riconquistare una maglia da titolare perchè, gol a parte, il ragazzo di proprietà del Padova crea spesso patemi d’animo agli avversari e continua a registrare considerevoli passi avanti. Per l’attacco del Catania sta rappresentando una risorsa preziosa. Per il resto, con più lucidità e meno frenesia in mezzo al campo e con una difesa che eviti di correre rischi inutili, questa squadra può risalire la classifica abbandonando al più presto la zona calda. Intanto i rossazzurri beneficiano di una bella boccata d’ossigeno, ripartendo da un successo che genera morale e fiducia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***