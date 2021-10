EX ROSSAZZURRI: gioia Pecorino, convocato in Nazionale Under 20

Il Commissario Tecnico dell’Italia Under 20, Alberto Bollini, ha diramato la lista delle convocazioni in vista della 2ª e 3ª giornata del girone unico dell’Under 20 Elite League 2021/2022 contro i pari categoria dell’Inghilterra, in programma nella giornata di mercoledì 7 ottobre alle ore 19:00 (ore 20:00 italiane) presso il “Proact Stadium” di Chesterfield (Inghilterra), e del Portogallo, in programma nella giornata di martedì 12 ottobre alle ore 15:00 al “Benito Stirpe” di Frosinone.

Nell’elenco dei convocati si nota anche la presenza dell’ex attaccante rossazzurro Emanuele Pecorino. Catanese cresciuto nelle giovanili del Catania a suon gol, cinque dei quali messi a segno in Prima Squadra, Pecorino fa parte dell’organico della Juventus Under 23 e proverà a giocarsi le sue carte con gli azzurrini:

PORTIERI – Giovanni Garofani (Juventus FC), Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Filippo Rinaldi (Aquila 1902 Montevarchi)

DIFENSORI – Nicolò Armini (Piacenza Calcio 1919), Tommaso Barbieri (Juventus FC), Devid Eugene Bouah (SS Teramo Calcio), Christian Dalle Mura (US Cremonese 1903), Davide Angelo Ghislandi (SS Turris Calcio), Fabio Ponsi (Modena FC 2018), Alessandro Pio Riccio (Juventus FC), Mattia Viti (Empoli FC)

CENTROCAMPISTI – Alessandro Bianco (ACF Fiorentina), Edoardo Bove (AS Roma), Alessandro Cortinovis (Reggina 1914), Manu Emmanuel Gyabuaa (AC Perugia Calcio), Giuseppe Leone (Juventus FC), Tommaso Milanese (US Alessandria Calcio 1912), Franco Daryl Tongya Heubang (Olympique de Marseille)

ATTACCANTI – Gianmarco Cangiano (Bologna FC 1909), Nicolò Cudrig (Juventus FC), Giuseppe Di Serio (Benevento Calcio), Daniel Maldini (AC Milan), Gaetano Pio Oristanio (FC Volendam), Emanuele Pecorino (Juventus FC), Nikola Sekulov (Juventus FC)

