MORGANA (Pres. LND Sicilia): “Amavo molto il Catania di Pulvirenti e Lo Monaco…”

Ospite della puntata di Localcio+, format di approfondimento sul calcio dilettantistico siciliano in onda su mediagol.it, il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, si è espresso sulla crisi che stanno attraversando le società di calcio siciliane: “Le siciliane in questo momento stanno soffrendo, perché io credo che uno dei limiti maggiori del calcio professionistico regionale è che, tranne qualche piccola eccezione, non ci sono proprietà siciliane e questo secondo me, sotto certi aspetti è un limite. Io credo che bisogna fare qualcosa per avvicinare coloro che in Sicilia possono mantenere seriamente, attraverso lo sport, progetti seri. Io amavo molto il Catania di Pulvirenti e Lo Monaco, era una bellissima realtà che ha costruito “Torre del Grifo”, che è stata in Serie A ed è vissuta per tanto tempo nel massimo campionato italiano, sembrando ben radicata. Era una realtà che pensavo fosse proiettata nel tempo, così come il tempo di Zamparini a Palermo doveva essere anche impiegato per trovare imprenditori palermitani che potessero affiancarlo. Purtroppo però ci sono persone che non possono essere affiancate”.

