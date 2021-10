SERIE C: da Campobasso-Bari a Virtus Francavilla-Catania, le gare della nona giornata

Squadre del girone C di Serie C tutte in campo domenica per la disputa della nona giornata.

Il Bari, in vetta alla classifica con sei punti di vantaggio sul Catanzaro, cerca conferme a Campobasso. A proposito dei giallorossi calabresi, se la vedranno tra le mura amiche contro l’insidioso Taranto. L’Avellino, che ha ritrovato la vittoria al cospetto della Virtus Francavilla, renderà visita alla Fidelis Andria, fresca di esonero dell’allenatore e di alcuni componenti dello staff tecnico. Tra le gare più interessanti spicca sicuramente il derby pugliese Foggia-Monopoli. Juve Stabia in cerca di riscatto dopo il ko di Catania, avversario il Picerno a Castellammare. Il Monterosi Tuscia punta a proseguire la striscia positiva contro la Paganese. Esordio per Ezio Capuano sulla panchina dell’ACR Messina a Potenza, ritrovando il suo recente passato. Turris-Palermo è il match clou di giornata con entrambe le squadre attualmente terza classificate e aventi lo stesso punteggio (13 punti). Scontro salvezza a Vibo Valentia tra Vibonese e Latina.

17.10. 14:30 Campobasso – Bari

17.10. 14:30 Catanzaro – Taranto

17.10. 14:30 Fidelis Andria – Avellino

17.10. 14:30 Foggia – Monopoli

17.10. 14:30 Juve Stabia – Picerno

17.10. 14:30 Monterosi Tuscia – Paganese

17.10. 14:30 Potenza – ACR Messina

17.10. 14:30 Turris – Palermo

17.10. 14:30 Vibonese – Latina

17.10. 14:30 Virtus Francavilla – Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***