VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA (Video): Sarao e Martinez decisivi nell’ultima vittoria rossazzurra in Puglia

A distanza di un anno, Catania nuovamente in campo a Francavilla Fontana. Era il 18 ottobre 2020 quando i rossazzurri conseguirono quella che, ad oggi, rappresenta l’ultimo acuto esterno dell’Elefante sul campo della Virtus Francavilla. Il Catania di Raffaele faticò abbastanza sul piano del gioco ma riuscì ugualmente ad incamerare i tre punti. Padroni di casa abbastanza propositivi che vennero puniti dagli ex Albertini e Sarao.

I biancazzurri tennero testa al Catania, accusando l’assenza di attaccanti come Vazquez e Perez. Nel primo tempo, Martinez si dovette superare su un tiro di Di Cosmo; poi fu il palo a dire di no a Mastropietro; quindi, su Zenuni nuovo grande intervento Martinez. Dopo una eccellente metà di tempo virtussino, il Catania venne fuori andando in vantaggio al 44′ grazie alla trasformazione di un penalty concesso per fallo ai danni di Albertini. Sarao perfetto dal dischetto, spiazzando il portiere.

A parti invertite, successivamente, l’arbitro non assegnò un rigore per un presunto fallo di mani che costò l’espulsione all’allenatore. Nella ripresa il Catania riuscì ad impensierire la difesa francavillese con un paio di spunti, ma fu sempre Martinez il grande protagonista della scena, negando fino alla fine la gioia del gol alla Virtus. Domenica i rossazzurri cercheranno di sorprendere ancora una volta il Francavilla, su un campo tradizionalmente ostico.

VIDEO – Il servizio dell’emittente televisiva pugliese Telesveva sulla partita vinta dal Catania a Francavilla Fontana

