FERRANTE (Foggia): “Dopo il pari li abbiamo chiusi in difesa, gioia indescrivibile”

Autore del calcio di rigore decisivo ai fini della vittoria del Foggia a Catania, l’attaccante Alexis Ferrante esprime tutta la propria gioia per la conquista dei tre punti: “Appena ho guadagnato il rigore, mi sono sentito di calciarlo io. Lo avrebbe dovuto tirare Curcio, ma gli ho detto di volerlo battere io e per fortuna ho fatto gol, sono stracontento per i tre punti. Chi ha giocato dal 1′ e chi è entrato in seguito ha disputato un’ottima partita. Dopo il gol del pareggio li abbiamo messi lì e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Segnare un attimo prima del triplice fischio è qualcosa di indescrivibile. Prima di calciare il rigore ti passano mille cose per la testa perchè sai che la partita dipende solo da te. Avevo il cuore a mille. Capisco cos’ha provato Jorginho agli Europei (ride, ndr). E’ andata bene, abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo e non ci distrae niente. Siamo focalizzati su quello che ci dice il mister”.

