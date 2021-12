CRIVELLO (Palermo): “Perdere il derby ci brucia e fa tanto male. Episodi hanno favorito il Catania. Le condizioni del campo…”

Tutta l’amarezza del difensore palermitano Roberto Crivello dopo la sconfitta nel derby di Catania: “Purtroppo abbiamo perso questo derby, ci brucia e fa tanto male perchè sappiamo quanto i tifosi e noi tenevano a questa partita. Ci leccheremo le feritie. C’è un’altra gara importante da giocare e non vediamo l’ora di affrontarla. Ci arriviamo come abbiamo preparato le altre partite, anzi metteremo ancora più rabbia. Perdiamo per squalifica Luperini e Almici ma la rosa è importante, abbiamo i sostituti all’altezza. Se la tensione ha giocato un brutto scherzo? Come ogni derby l’emozione e la tensione c’è. Queste partite le decidono gli episodi, sono stati a favore del Catania e la gara si è indirizzata nel loro binario. Non siamo stati capaci di ribaltarla e purtroppo abbiamo perso. Differenza di rendimento in casa e trasferta? Noi prepariamo tutte le partite nella stessa maniera, poi credo che tutte le squadre abbiano un ruolino di marcia migliore tra le mura amiche. Il nostro stadio è imponente, gli avversari un pò tra virgolette lo soffrono e siamo avvantagiati a giocare in casa. Difficoltà nel palleggio a Catania? Ci abbiamo provato, il campo forse non era nelle condizioni ideali per poter giocare la palla. E’ un derby e i dettagli fanno la differenza, questi hanno favorito il Catania. Nella gara forse più importante ci sono mancate alcune cose, non la cattiveria e voglia di vincere. Non sempre quello che prepari durante la settimana ti riesce la domenica”.

