PENALIZZAZIONE: nelle prossime ore l’udienza fissata dal TFN

Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato l’udienza relativa al mancato pagamento degli stipendi di giugno (scadenza agosto) del Calcio Catania. In giornata, o al massimo venerdì, si conoscerà il dispositivo della sentenza. Con ogni probabilità saranno due i punti di penalizzazione in classifica inflitti al club rossazzurro. In un secondo momento verrà discusso l’altro deferimento che si riferisce all’inadempimento federale di ottobre e costerebbe al Catania altri 2-4 punti di penalizzazione.

