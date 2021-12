SITUAZIONE DISCIPLINARE: nessuna squalifica in vista del derby

Non si registra alcuna squalifica in casa Catania, in occasione del derby col Palermo fissato per domenica pomeriggio al “Massimino”. Analizzando la situazione disciplinare nel dettaglio, l’ecuadoregno Maldonado permane in regime di diffida, con lui l’argentino Monteagudo e Biondi: i tre saranno pertanto squalificati al prossimo giallo e, quindi, in caso di eventuale ammonizione contro il Palermo salterebbero il successivo derby di Messina. Alla prossima ammonizione, invece, Pinto, Sala e Claiton entreranno in diffida.

