VERSO IL DERBY: Baldini recupererà tutti in ottica Palermo?

Al termine della seduta di rifinitura, mister Baldini aveva convocato 23 calciatori per la sfida al Latina, escludendo dall’elenco Bianco (impegnato con la Primavera), Borriello (Nazionale Under 17), Provenzano e Ceccarelli. L’assenza di quest’ultimo è stata motivata ufficialmente per “problemi personali”, a detta dello stesso Baldini che, parlando con il giocatore ed il Direttore Pellegrino, aveva ritenuto in conferenza stampa “che non fosse la giornata giusta per essere della partita”, aggiungendo: “Vediamo di recuperare tutto quanto la prossima settimana e averlo al 100% già col Palermo”. Su Provenzano, Baldini si era espresso sottolineando ancora problemi alla caviglia, ma anche lui dovrebbe essere a disposizione in vista del derby. Nel post gara di Latina-Catania, invece, il centrocampista Rosaia ha affermato che saranno tutti disponibili in ottica Palermo. Vedremo se davvero il tecnico rossazzurro avrà a disposizione l’intera rosa. C’è attesa soprattutto per capire se Ceccarelli sarà della partita, vista l’importanza che riveste il calciatore scuola Lazio nell’economia del gioco etneo.

