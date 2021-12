VERSO IL DERBY: Rutella fu premiato come uno dei migliori arbitri siciliani

Il sig. Daniele Rutella di Enna dirigerà il derby Catania-Palermo. Su tifosipalermo.it si leggono alcune informazioni interessanti sul 29enne arbitro siciliano che ha iniziato la sua carriera nel 2007 sostenendo gli esami del corso arbitri della sezione di Enna; viene selezionato nella stagione 2010/11 come Talent del Progetto Uefa “Talent & Mentor” e premiato nel 2013 come uno dei migliori direttori di gara siciliani all’Oscar del Calcio, manifestazione di grande visibilità sportiva che premia ogni anno le migliori figure del mondo del calcio.

In soli tre anni compie il salto che lo rende consapevole del potenziale che possiede. Dopo solo una stagione viene promosso alla C.A.N. – D (commissione arbitri nazionale serie D): nel livello più alto del calcio dilettantistico vi rimane il tempo necessario per acquisire e perfezionare il modo di stare in campo con i dettami e le linee guida che i suoi organi tecnici gli hanno impartito in queste stagioni, risultando così uno dei direttori di gara che più si avvicina alla figura dell’arbitro moderno.

Rutella ha già diretto una gara del Catania. Ha, inoltre, precedenti con il Palermo Under 17 e la Primavera rosanero. Nonostante la giovane età lo si può annoverare come un arbitro esperto in categoria avendo già diretto ben 64 gare nelle quali ha utilizzato 307 cartellini gialli, 15 doppi gialli e 9 rossi diretti (media 5,17 a partita). Nelle sue direzioni le squadre di casa hanno vinto 29 volte, 17 i pareggi e 18 le sconfitte. Rigori assegnati soltanto 6.

