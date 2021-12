CATANIA-PALERMO: probabili formazioni, Baldini proporrà il tridente offensivo?

Ipotesi di formazione per il derby Catania-Palermo, valevole per la 18ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Francesco Baldini, il quale non avrà a disposizione Tommaso Ceccarelli (out anche Bianco e Frisenna) dovrebbe tornare al 4-3-3 quale sistema di gioco iniziale. Davanti a Sala (o Stancampiano) agirebbero Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi, con Rosaia, Maldonado e Greco a centrocampo (attenzione anche alle ipotesi Provenzano e Izco), Russotto, Moro e Russini in avanti.

Giacomo Filippi ritrova Marconi dopo il turno di squalifica, questi dovrebbe riprendere posto al centro della retroguardia con Buttaro e Perrotta a completare il reparto arretrato (Pelagotti in porta). Il folto centrocampo rosanero vedrebbe la presenza di Accardi, Odjer, De Rose, Dall’Oglio e Valente con Brunori e Fella di punta. Non convocati i difensori Marong e Somma.

La direzione di gara è affidata al fischietto ennese Daniele Rutella, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce e dal IV ufficiale Marco Monaldi di Macerata. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

