CATANIA: tra probabili cessioni ed ipotetici acquisti, urge migliorare la tenuta difensiva

Tra le note stonate del Catania ’21/22, la tenuta difensiva è stata finora l’aspetto sportivo più preoccupante. I 32 gol incassati in 20 partite (media di 1,6 p.p.) destano più di qualche perplessità in ottica salvezza. La quarta peggior difesa del torneo avrebbe assoluta necessità di acquisire rinforzi dal calciomercato ma, considerando anche l’aspetto extracampo, la situazione appare non semplice da gestire. Oltre a dover sostituire il partente Luca Calapai (ormai promesso sposo del Crotone in Serie B) sulla fascia destra, il bersaglio principale dovrà essere un difensore centrale in grado di colmare quel gap di esperienza e qualità che nel corso del campionato è emersa prepotentemente.

Se il ruolo di Claiton quale leader tecnico e carismatico non può essere messo in discussione, l’altro centrale titolare, Juan Monteagudo, dopo un inizio complicato, nelle ultime settimane ha fatto registrare enormi progressi, evidenziando una maggiore attenzione sia nella lettura delle situazioni che in marcatura. In tal senso si è rivelata fondamentale proprio la sintonia instaurata con l’ex Cremonese, che sta svolgendo anche un ruolo di chioccia nei confronti dei compagni più giovani e meno esperti. Tuttavia appare evidente che l’età avanzata del brasiliano non gli consentirà di rimanere sempre al top della condizione e gli altri compagni di reparto, Luca Ercolani e Simone Pino, appaiono ancora acerbi per competere ad alti livelli.

Necessario ingaggiare un quinto elemento che possa far rifiatare Claiton e lasciare più tempo ai “giovani” di crescere e maturare. Sarà ancora una volta importantissimo il lavoro svolto da Pellegrino e Baldini, con il primo che proverà a stuzzicare gli atleti sul piano emotivo e professionale, il secondo che cercherà di consigliare al Direttore profili interessanti e low cost che possano integrarsi immediatamente all’interno degli schemi tecnico-tattici. In ogni caso per ottenere quanto prima il mantenimento della categoria dovrà essere migliorata la solidità difensiva, abbassando radicalmente il numero di reti incassate.

