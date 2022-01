EX ROSSAZZURRI – Ranieri: “Gianni, se sono allenatore lo devo a te. Mi mancherai tantissimo”

“Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per 5 anni, mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te. Adesso posso solo condividere il dolore di questa tua ultima notizia con Tucci e Gianluca. Mi mancherai tantissimo“. Il commosso messaggio di cordoglio, via social, di Claudio Ranieri nel ricordo di Gianni Di Marzio. Fu una importante figura di riferimento per l’attuale tecnico del Watford quando giocava tra le fila di Catanzaro e Catania negli anni ’70-80, instaurando nel tempo un rapporto di profonda stima e amicizia.

