PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Finalmente si torna in campo, a Bari onorando la maglia”

In vista di Bari-Catania riportiamo il seguente post su Facebook dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”: “Finalmente oggi si torna in campo. Grazie al tribunale avremo ancora una squadra da seguire e per cui soffrire. Una squadra e una futura società figlie naturali di quella vecchia, quindi non facciamo i puristi o gli schizzinosi, poteva finirci molto peggio.

Si torna in campo, ma lo si fa in casa della capolista, squadra forte apparentemente senza punti deboli. Ma la stessa squadra venne tenuta bene a bada e solo per fortuna riuscì a vincere. Quindi la band di mister Baldini nonostante sia chiamata ad un arduo compito, ha le possibilità e le capacità per uscire dal San Nicola se non vincitori, quantomeno senza sconfitta, noi di una cosa siamo sicuri, che usciranno dallo stadio barese a testa alta come sempre, avendo onorato la maglia e la città per cui giocano”.

