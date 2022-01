BARI-CATANIA: probabili formazioni, diverse indisponibilità sul fronte etneo

Ipotesi di formazione per il match Bari-Catania, valevole per la 23ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “San Nicola” con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Per la gara odierna mister Michele Mignani deve rinunciare agli squalificati Maita e Scavone, sono fuori dai convocati anche Bianco, Andreoni e il fuori lista Bolzoni laddove rientra capitan Di Cesare dopo l’infortunio al ginocchio. Nello schieramento di partenza troverebbero collocazione Frattali in porta, Pucino, Celiento, Terranova e Mazzotta dietro, Mallamo, Di Gennaro e D’Errico in mezzo e Botta dietro le punte Paponi e Antenucci.

Sul fronte etneo si segnalano diverse indisponibilità. Mister Francesco Baldini non ha inserito in lista gli squalificati Claiton e Rosaia, nonché Piccolo, Calapai, Pino e il portiere Borriello. Il tecnico rossazzurro potrebbe schierare la squadra dal primo minuto con il 4-3-3. Davanti all’estremo difensore Stancampiano agirebbero Albertini, Ercolani, Monteagudo e Ropolo (Zanchi), con Provenzano, Cataldi e Greco a centrocampo (Izco principale alternativa) e Biondi (Russotto), Moro e Russini sul fronte offensivo.

La direzione di gara è affidata al signor Mario Cascone della sezione AIA di Nocera Inferiore, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Andrea Nasti di Napoli e dal IV ufficiale Marco Ricci di Firenze. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport 252, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, trasmesso radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***