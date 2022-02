SERIE B: Spal, l’attrice catanese Annamaria Spina collabora per uno spot contro il bullismo

In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo la SPAL, in collaborazione con l’attrice catanese Annamaria Spina, lancia “Una rete contro il bullismo”, uno spot per dire basta a qualsiasi forma di violenza fisica e psicologia. L’iniziativa si pone l’obiettivo di far riflettere e sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno ancora troppo diffuso. “Annamaria Spina: attrice, commediografa, autrice, è diventata una paladina della lotta contro la violenza sulle donne – si legge in una nota ufficiale – per cui ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio alla magistratura “Livatino” e il premio “Giovanni Paolo II”. Da anni, Annamaria porta avanti progetti etici internazionali nel mondo ma anche nelle scuole, nelle università e nelle società calcistiche”.

