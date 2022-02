SOTTILI (all. Juve Stabia): “Il Catania non ha solo giovani interessanti. Siamo vicini agli etnei per quello che stanno attraversando”

In aggiunta a quanto rilasciato nel post gara di Palermo, pubblichiamo altre dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juve Stabia Stefano Sottili alla vigilia del confronto con il Catania: “Il Catania è una squadra che gioca bene, organizzata, che ha non solo dei giovani interessanti ma anche tanti elementi esperti nell’organico. Qualche nome su tutti, Claiton, Piccolo, Izco e Russini. Sono elementi di valore, hanno qualità tecniche, gamba, però ci tengo anche a far sentire la nostra vicinanza per i problemi che hanno, perchè c’è gente che lavora non solo nell’ambito sportivo, ma anche tutti quei dipendenti che lavorano per la società e risentono purtroppo anche loro di questa situazione. Moralmente siamo vicini a loro per quello che stanno attraversando”.

