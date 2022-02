TURRIS-CATANIA: probabili formazioni, Russotto verso una maglia da titolare?

Le probabili formazioni del match Turris-Catania, valevole per la 25ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco con fischio d’inizio alle ore 14:30.

22 convocati da mister Bruno Caneo per la gara odierna di campionato. Tornano a disposizione Santaniello, Loreto ed Esempio, out invece Varutti, Finardi, D’Oriano e Lame. Nel 3-4-3 di partenza, davanti al portiere Perina agirebbero Manzi, Sbraga ed Esempio, con Ghislandi, Franco, Tascone e Nunziante a centrocampo e capitan Giannone, Longo e Leonetti a comporre il tridente offensivo.

Francesco Baldini dovrebbe apporre qualche cambiamento all’undici iniziale rispetto alla gara di mercoledì ad Andria. Nel 4-3-3 di partenza (ma non si esclude un cambio di modulo per provare a contrastare con più efficacia la forza della Turris sugli esterni), a presidio della porta difesa da Sala ci sarebbero Albertini, Monteagudo (Claiton), Lorenzini e Pinto (Zanchi), con Rosaia, Cataldi e Greco a centrocampo (Simonetti e Izco tra le alternative in mezzo) e Biondi (Russini), Moro e Russotto in avanti. 23 rossazzurri convocati, nella lista non figura il difensore Pino.

La direzione dell’incontro è affidata al signor Bitonti della sezione di Bologna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Basile di Chieti e Niedda di Ozieri e dal IV ufficiale Ancora di Roma 1. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport 255, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, trasmesso radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

