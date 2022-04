CALCIO IN PROVINCIA: amarezza Acireale e Mazzarrone, addio primo posto. Real Aci in Eccellenza

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nelle serie inferiori. In D finisce la rincorsa alla promozione diretta per l’Acireale, sconfitto in casa dal Castrovillari per effetto del gol messo a segno da Tripicchio al 13′ del secondo tempo (0-1). Delusione cocente e lacrime amare in casa granata. A pochi minuti dal 90′, invece, sfuma per il Giarre la vittoria contro il Licata. I padroni di casa sbloccano il risultato con Zappalà al 29′, ma Gueye consente agli ospiti di pervenire al pareggio. Punto comunque utile per i giarresi in ottica salvezza mentre crolla il Biancavilla, sempre più in caduta libera. I gol di Cess, Liga e Rotulo permettono alla Sancataldese di stravincere in terra etnea contro un Biancavilla che attende ormai la matematica che sancisca la retrocessione in Eccellenza.

Nel campionato di Promozione girone C, fa festa il Real Aci che ottiene da imbattuto il salto di categoria in Eccellenza (Motta secondo classificato a -2) andando a vincere per 3-1 a Piazza Armerina grazie alla tripletta di Castelli (inutile in pieno recupero la rete di Amore per la squadra di casa). I granata collezionano per la seconda volta – prima sul campo – la promozione in Eccellenza, dopo che in precedenza era avvenuta con un ripescaggio.

Nel girone D del torneo di Promozione, invece, beffa per il Mazzarrone che, perdendo tra le mura amiche al cospetto del Modica con il risultato di 0-2 (marcatori Pellegrino e Genovese) consegna la vetta della classifica proprio ai modicani. Adesso i ragazzi allenati da Samuele Costanzo sono costretti a disputare i playoff, chiudendo il campionato secondi, a -1 dal Modica.

