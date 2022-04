Diario di bordo, Day 8: imprenditori oltre lo Stretto, fatevi avanti!

Buona Pasqua a tutta la città di Catania. Ci fa specie che la Lega di Serie C nei suoi messaggi social di auguri abbia optato per l’oblio dopo la cancellazione del Calcio Catania, sotto l’Etna la gente appassionata meritava ben altro messaggio dalle istituzioni calcistiche.

Catania ha bisogno di rimettersi in piedi, nei valori di una sana vita civile e anche nel corretto modus nell’affrontare problemi quotidiani del territorio. Quello della squadra di calcio può esser visto come uno degli ultimi problemi da risolvere in città, ma a chi la conosce bene non può sfuggire che il calcio si riversa su molti settori produttivi, riflettendosi sull’economia in una maniera straordinaria quando i risultati sorridono.

Per questa ragione ci auguriamo che anche oltre lo Stretto qualcuno, come pare, stia strizzando seriamente l’occhio all’affare Catania. Ci serve questa potenzialità, nuovi metodi, nuovi personaggi, e nuove scommesse sul territorio.

Bisogna guardare la realtà, guardare ai milioni che si possono investire a Catania per una città migliore.

Restiamo in attesa. Dalla cenere si plasmerà una nuova vita, e le mani che la costruiranno sono le fondamenta del futuro.

