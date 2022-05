CALCIO IN PROVINCIA: Misterbianco, squadra dedicata al campione Ivano Bordon promossa in Seconda Categoria

Mentre nella città di Catania si aspettano i tempi per conoscere i particolari della manifestazione d’interesse avanzata dal Comune per trovare nuovi padroni e rilanciare il calcio, in periferia c’è chi festeggia la vittoria di un campionato con un club che ha un nome e una storia speciale: Ivano Bordon, portiere dell’Inter e campione del mondo nel 1982, ha avuto addirittura dedicata una squadra a Misterbianco, la PhilBordon che, al primo anno di attività federale, ha vinto il torneo di Terza Categoria. La PhilBordon è nata dall’amizia tra il patron del club Philippo Barbagallo (nato in svizzera ma catanese purosangue) e l’ex portiere. Bordon, a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato: “Questa iniziativa mi ha reso felice, mi sento onorato e farò di tutto per raggiungere i ragazzi e festeggiare insieme un nuovo inizio. Sono lusingato, è stata una stagione con poche difficoltà, e quelle che si sono presentate, il club le ha affrontaer e risolte in maniera encomiabile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***