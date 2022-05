EX ROSSAZZURRI: Barisic, stagione importante in Slovenia vincendo la coppa nazionale

Cresciuto nelle giovanili rossazzurre e più volte criticato da parte della tifoseria per le prestazioni offerte in prima squadra, ma resta indelebile il gol-vittoria nel derby di Messina del 26 febbraio 2017 (importante anche la rete che spianò la strada verso la qualificazione al turno successivo dei playoff contro la Feralpisalò quattro anni fa). Parliamo di Maks Barisic che è ripartito dalla Slovenia, precisamente dal Koper, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Stagione significativa, quella vissuta dall’ex attaccante del Catania che, tornato in patria, ha lottato fino all’ultima giornata quest’anno per la vittoria del titolo nel campionato di massima divisione contribuendo a fare le fortune della squadra con un bottino di oltre 10 gol. Solamente tre punti hanno distanziato in classifica il Koper dal Maribor capolista. In compenso Barisic ha alzato al cielo la coppa nazionale slovena (Pokal NZS), secondo torneo calcistico per importanza in Slovenia. Motivo di soddisfazione per il giocatore classe 1995 che nel suo Paese di nascita ha ritrovato se stesso.

