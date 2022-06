CALCIO IN PROVINCIA: Paternò, presidente consegna il club al sindaco. Viagrande, nuovo allenatore

Il presidente del Paternò Ivan Mazzamuto ha comunicato ufficialmente il suo disimpegno dopo avere vissuto un’esperienza significativa caratterizzata dalla vittoria del campionato di Eccellenza e dalle salvezza conquistate in D, fino ad arrivare al sesto posto conseguito nella passata stagione.

All’interno della lettera diffusa da Mazzamuto, lo stesso ha sottolineato che già lo scorso anno “a salvezza raggiunta avevo fatto intendere di lasciare, ma poi, spinto ancora una volta dalla passione e dall’impegno sociale che il Paternò Calcio rappresenta per il nostro territorio, ho accettato di andare avanti un altro anno. Questa volta però, con grande rammarico, la mia, è una decisione irrevocabile. Lascio una società sana, solida con un importante titolo di quarta serie. Non vi nascondo che già alcuni hanno mostrato interesse, venendo a bussare alla porta. Ovviamente il titolo del Paternò fa gola a molti perché la prossima stagione sarà una C2 visto il blasone di numerose compagini. Come promesso, però, il titolo di serie D del Paternò Calcio viene donato alla città e non si sposterà da qui, nonostante le diverse richieste di trasferimento in altra sede”.

Scendendo di categoria, in Eccellenza, la guida tecnica del Viagrande è stata affidata a Giuseppe D’Antone. Vanta un passato da calciatore come portiere di valore con esperienze anche in ambito professionistico. E’ stato scelto dalla dirigenza viagrandese dopo essersi messo in luce guidando, nel torneo di Promozione, il Belpasso, compagine che si è fatta apprezzare per la qualità del gioco espresso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***