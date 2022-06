CATANIA BEACH SOCCER – Cabral, Sanfilippo e D.S. Castorina: “Puntiamo a vincere tutto in questa stagione”

In casa Catania Beach Soccer si festeggia la vittoria della Supercoppa contro il Pisa. Fred Cabral, Salvatore Sanfilippo ed il Direttore Sportivo Salvo Castorina commentano il prestigioso risultato.

Cabral parla di “partita tosta, difficilissima” aggiungendo: “Grazie a Dio abbiamo vinto. Il nostro è un gruppo rinnovato che ha iniziato un nuovo ciclo, spero sia vincente. In questo tipo di gare vince chi sbaglia meno, e noi abbiamo meritato la vittoria. Stiamo lavorando bene, questa è la strada da seguire. Da lunedì riprendiamo gli allenamenti avendo la testa rivolta a quel che possiamo vincere in questa stagione, cercando di dare il massimo”.

Così invece Sanfilippo, messinese di nascita e spagnolo d’adozione: “Il mio è stato un gol importantissimo. E’ bello segnare in una finale con tante persone che ti seguono, gente a casa che vive insieme a te i risultati. Il gol e questa vittoria la dedico a loro, a mia mamma, mio padre, la mia ragazza, tutti quelli che mi sostengono in Spagna. Io cerco sempre di dare il massimo a prescindere dai minuti giocati. E’ andata bene in questo caso, pur con sofferenza ma vincere è la cosa più importante. Siamo uniti, un grande gruppo. Vogliamo portare tutti e tre i titoli a Catania”.

Queste, infine, le parole del Direttore Castorina: “E’ stata una gara durissima, siamo molto contenti. Sapevamo le difficoltà ma anche di potercela giocare. Ci godiamo il momento e la vittoria, dedicata al nostro presidente che fa tanti sacrifici e la merita davvero. Il nostro dubbio era legato al fatto di non essere riusciti a disputare amichevoli di livello durante la preparazione, ma abbiamo capito che anche noi possiamo competere ad altissimi livelli, avendo battuto una signora squadra in una partita tiratissima che poteva essere decisa dagli episodi e noi siamo stati bravi a sfruttarli. Sarà durissima per la Coppa Italia e lo scudetto ma ci siamo anche noi. Gruppo rinnovato? Abbiamo operato delle scelte mirate. Qualcuno a malincuore lo abbiamo dovuto sacrificare. Speriamo sia l’inizio di un progetto tecnico importante che ci veda protagonisti per tutto l’arco della stagione. Forza Catania sempre”.

